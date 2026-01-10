Islamofobia, l'Ucoii lancia l'allarme, «No alla caccia al musulmano»

Sono da poco passate le 12 alla moschea di Strada Caorsana. Sta per iniziare la preghiera del venerdì. I fedeli arrivano alla spicciolata. Un’ora dopo, alle 13, saranno circa un migliaio quelli inginocchiati sul tappeto uno a fianco all’altro con il volto rivolto alla Mecca a seguire le indicazioni dell’imam. I più arrivano trafelati dal lavoro. Ed è probabile che non si curino affatto del dibattito acceso in questi giorni intorno alle attività dei centri islamici e all’insegnamento di materie coraniche in alcune scuole piacentine.

Ma Yassine Baradai, da qualche tempo presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii), se ne cura eccome. E non nasconde la preoccupazione per un clima che si sta facendo pesante.