Jazz, swing e blues: le tre serate di musica sotto le luci del Duomo

Tre appuntamenti infrasettimanali con jazz, swing, blues e musica italiana d’autore per “accendere” piazza Duomo. È il nuovo festival musicale “Note di Luce”, iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza che animerà la piazza con tre serate a ingresso libero all’insegna della musica e del talento del territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei comparti più prestigiosi del nostro centro storico, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori uno spazio di grande valore artistico e simbolico attraverso il linguaggio universale della musica. A rendere possibile questa nuova rassegna sono stati anche gli sponsor che hanno scelto di sostenere il progetto, ossia Iren, in qualità di main sponsor, e la Cooperativa San Martino come sponsor tecnico. Il programma di “Note di Luce” sarà dunque in tre serate: martedì 21 maggio “Quattro amici al bar”, un viaggio nella musica italiana d’autore, tra parole e melodie che hanno segnato intere generazioni; martedì 28 maggio “Steve Luicignolo Band”, un appuntamento a ritmo di swing, blues e jazz curata dal Piacenza Jazz Club, da anni protagonista della scena musicale locale; martedì 4 giugno concerto Jazz a cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, autentica eccellenza formativa e culturale del nostro territorio. Gli appuntamenti avranno luogo in piazza Duomo a partire dalle ore 20, con un doppio set musicale che accompagnerà il pubblico in un’esperienza suggestiva e coinvolgente nel cuore della città.