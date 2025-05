La bellezza dell’affido familiare: giovedì la mostra e il convegno

“Tutto ci è stato affidato”, la mostra itinerante a cura dell’associazione “Fraternità”, sarà inaugurata in università Cattolica di Piacenza, giovedì 8 maggio. “A come Accoglienza”, è invece il nome della tavola rotonda promossa per l’occasione in Aula 13, dalle 15 alle 17, che sarà introdotta da Elisabetta Musi, docente di pedagogia della Cattolica, e dagli studenti della laurea magistrale in “Progettazione pedagogica nei servizi per i minori”.

Saranno loro a intervistare sia alcuni genitori affidatari dell’associazione “Fraternità” sia Maurizio Morandini, coordinatore educativo della comunità “Kquadro”, Chiara Cesura, coordinatrice educativa della comunità integrata “Khora”, e Miriam Bassani dell’associazione “Dalla parte dei bambini”. Le conclusioni saranno affidate a Sonia Ranieri, docente di Psicologia dell’università Cattolica.

La mostra “Tutto ci è stato affidato” vuole sensibilizzare al tema dell’affido familiare, raccontandone la bellezza, la forza trasformativa e il valore profondo. È un invito a lasciarsi toccare da storie vere, a scoprire che accogliere e un gesto che arricchisce chi lo compie tanto quanta chi lo riceve.