La borsa di studio Secondini a una super futura maestra

Nell'ambito della Settimana del Dono, in programma all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza fino al 10 ottobre, l'associazione William Bottigelli si è resta protagonista dell'ennesima iniziativa benefica, una borsa di studio in memoria della dottoressa Michela Secondini, figlia dell'ex giocatore del Piacenza Felice e di sua moglie Fiorenza. L'Ateneo e l'associazione hanno dunque messo a disposizione un contributo di 1500 euro a uno studente o a una studentessa meritevole del primo anno di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. La prima edizione se l'è aggiudicata la 21enne Irena Bogdanova, ora al secondo anno e con la mente già rivolta al futuro.

«Sono molto contenta per questa borsa di studio, una bella soddisfazione perché non mi aspettavo che scegliessero me – le sue parole – ora sono al secondo anno, ma il mio sogno è quello di lavorare negli asili, magari negli asili nido, comunque a contatto con i bambini perché penso che sia un'esperienza gratificante e un compito importante da svolgere».