La Cena in Famiglia, oltre 8mila euro per la Cattedrale

Una lunga tavolata all’aperto, i piatti della tradizione piacentina serviti tra risate e chiacchiere, e un’intera fetta di città che si stringe attorno al suo simbolo più prezioso: il Duomo. La seconda edizione della cena di beneficenza ha polverizzato ogni previsione.

Il cuore di Piacenza ha battuto forte, lunedì sera, sotto la luce calda dei lampioni e il profilo maestoso della Cattedrale. È qui che è andata in scena la seconda edizione della «Cena in famiglia per la Cattedrale», un appuntamento che ha trasformato Piazza Duomo in un grande salotto a cielo aperto. Tra le chiacchiere dei residenti, l’abbraccio delle autorità ecclesiali e il via vai dei camerieri, i commensali si sono ritrovati gomito a gomito attorno a una tavolata infinita. Nel piatto, i sapori autentici del territorio curati dall’Accademia della Cucina Piacentina: si è iniziato con i classici affettati accompagnati da una giardiniera, per poi brindare con calici di buon vino rosso locale che hanno sciolto subito il ghiaccio, regalando l’atmosfera intima e festosa di una vera cena tra vecchi amici.

Prima ancora che le forchette iniziassero a muoversi, però, la bellezza della serata è partita dall’alto. Dalle 18 alle 19, i più fortunati sono “saliti vertiginosamente verso il cielo”, calpestando i camminamenti della cupola affrescata dal Guercino, guidati passo dopo passo dai racconti di Manuel Ferrari, direttore di Kronos.

Ma la vera magia della serata si è consumata a tavola, unendo il piacere dello stare insieme a un obiettivo concreto. Alla fine, le aspettative della vigilia - che parlavano prudentemente di un ricavato attorno ai cinquemila euro - sono state letteralmente sbriciolate: il contatore finale si è fermato a ben 8.115 euro.