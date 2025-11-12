La cooperativa Assofa apre la bottega di Natale

Dopo quarant’anni la cooperativa Assofa è cresciuta ed è sempre più un punto di riferimento nella presa in carico di persone con fragilità. Sabato scorso è stata la sindaca Katia Tarasconi a tagliare il nastro rosso inaugurando la bottega di Natale in Galleria San Donnino. A fare gli onori di casa il presidente della cooperativa Pierangelo Liguori. «Questo territorio ha una capacità di prendere in carico chi ha necessità che è straordinaria - ha evidenziato -. Non passa giorno che sul giornale locale non si vedano cittadini che si mettono insieme e creano eventi per raccogliere fondi per aiutare il terzo settore, un settore particolare che si prende spesso completamente in carico chi è più fragile. Questo identifica una comunità molto sensibile, una caratteristica che penso debba essere riconosciuta».

Liguori ha poi osservato come i tre punti solidarietà della cooperativa Assofa - uno in via Nova e due in Galleria San Donnino, dove si trovano la bottega vintage e quella natalizia - siano «figli di uno sviluppo partito ben quarant’anni fa, nel 1985, e arrivato oggi fino a noi. Anche per questo oggi, inaugurando la bottega di Natale, vogliamo ricordare tutte le persone che hanno sostenuto la crescita della nostra realtà e che oggi sono salite in cielo». Proprio quest’anno poi è stata creata l’associazione di volontariato che affianca la cooperativa: gli Amici della cooperativa Assofa.

«Siamo partiti con un atto costitutivo che ha coinvolto 37 persone - ha ricordato soddisfatto Liguori - e oggi siamo oltre sessanta volontari». Nelle botteghe di Galleria San Donnino si potranno trovare sia oggetti vintage, come ad esempio mobili ricevuti in donazione, restaurati e messi a disposizione ad offerta, sia oggettistica natalizia con creazioni fatte a mano dai volontari o donate da aziende. Il clou del Natale 2025 è però la borsa Piasinteina, realizzata sempre a mano dagli ospiti aiutati da operatori e volontari. Ne sono state prodotte ottocento. Ognuna è numerata e un pezzo unico. Contiene alcuni prodotti alimentari ed è a disposizione - la proposta di offerta è di 35 euro - ma solo su prenotazione e con ritiro nella sede della cooperativa Assofa, in via Zoni. Si può prenotare entro il 20 novembre chiamando il 342/9591258. Tutte le offerte ricevute andranno a sostenere i progetti della cooperativa.