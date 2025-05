La Costituzione spiegata dagli studenti della Calvino

Hanno imparato a collaborare tra di loro, a capire l'importanza del rispetto e delle diversità, ma soprattutto di una carta fondamentale senza la quale non potremmo essere un Paese unito. Ecco come gli studenti delle scuole Calvino, Genocchi e Don Milani sono andati “A scuola di costituzione”, un progetto di educazione civica che ha visto la partecipazione di un centinaio circa di alunni dei tre plessi scolastici. Dopo i lavori in classe, come di consueto in questo tipo di iniziative, si è passati alla restituzione ed elaborazione dei concetti appresi con la giornata tenuta nel cortile esterno di Palazzo Farnese in una serie di riflessioni, letture, recitazioni e musiche, con la partecipazione dell'orchestra del liceo Gioia, il tutto sulla base di ciò che hanno imparato studiando a fondo la Costituzione italiana. I temi trattati? «La Costituzione in diverse forme – ha aggiunto Elisa Tartaglia, docente di musica della scuola Calvino sede Genocchi – ci abbiamo lavorato per qualche mese per far capire l'importanza di questa carta ai nostri studenti, soprattutto per comprendere come regola il nostro Paese e in che modo possa influenzare la loro vita quotidiana. Hanno affrontato l'impegno davvero con grande entusiasmo proprio per il fatto che siano stati trattati argomenti differenti, dalla fotografia alla musica, passando per la tecnologia alla recitazione».