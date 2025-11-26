La diocesi si allarga, entrano tre parrocchie da Massa Carrara-Pontremoli

Cambiamento territoriale per la diocesi di Piacenza-Bobbio che attualmente si estende su una superficie di 3.670 chilometri quadrati, con parrocchie - in tutto 419 - anche nelle province di Parma, Genova e Pavia.

Ora a queste se ne aggiungono tre provenienti dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, tutte in provincia di Parma. Si tratta di Albareto, dove la chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta, Buzzò (chiesa di Santa Maria Assunta) e Gotra (chiesa di San Michele Arcangelo). Complessivamente la popolazione raggiunge circa i 1200 abitanti. Tutte e le tre le parrocchie rientrano nel Comune di Albareto in val Taro nel cui territorio altri paesi fanno già parte della diocesi di Piacenza-Bobbio: Cacciarasca, Campi, Codogno, Folta-Tombeto, Groppo, Montegroppo, Pieve di Campi e San Quirico.

Il rito di passaggio delle tre realtà parrocchiali avverrà domenica 7 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di Albareto alla presenza dei vescovi delle due diocesi: mons. Adriano Cevolotto (Piacenza-Bobbio) e mons. Mario Vaccari (Massa Carrara-Pontremoli).

Verrà presentato alla comunità il nuovo amministratore parrocchiale, don Enrico Zazzali, che assumerà l’incarico anche di collaboratore pastorale nella Comunità pastorale di Borgotaro.

Nuove nomine in diocesi

La diocesi di Piacenza-Bobbio ha reso noto anche nuove nomine.

Con atto vescovile in data 25 novembre 2025 Don Stefano Segalini, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell'ambito del Comune di Bedonia PR : - Sant'Andrea Apostolo in Masanti. - Santa Giustina vergine e martire in Scopolo. - San Matteo Apostolo in Tasola.

Con atto vescovile in data 20 novembre 2025 Don Enrico Zazzali è stato nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del Comune di Albareto (PR): - Santa Maria Assunta in Albareto (PR) - San Michele Arcangelo in Gotra (PR) - Santa Maria Assunta in Buzzò (PR) attualmente appartenenti alla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli Buzzò, e di collaboratore nel servizio pastorale della Comunità Pastorale 2 (Borgo Val di Taro) del Vicariato Val Taro – Val Ceno, con effetto giuridico dal momento dell’esecuzione del decreto del Dicastero per i Vescovi del 16 ottobre 2025 con cui le suddette parrocchie saranno trasferite alla Diocesi di Piacenza-Bobbio, previsto domenica 7 dicembre 2025.

Con rispettivi atti vescovili in data 11 novembre 2025 è stato conferito incarico di collaboratore nel servizio pastorale ai diaconi permanenti: - Luigi Alberti nelle parrocchie site nell'ambito del Comune di Bettola PC: San Biagio vescovo in Groppo Ducale; Annunciazione di Maria Vergine in Padri e Santi Cosma e Damiano in Pradello. - Emanuele Vendramini nelle parrocchie site nell'ambito del Comune di Bettola PC: Santa Maria Assunta in Bramaiano e San Michele Arcangelo in Pieve di Revigozzo.