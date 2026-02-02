Liberta - Site logo
La foto che inganna: cataste di bici abbandonate, ma non è degrado

Sono le dueruote abbandonate in città e recuperate dalla polizia locale. Ora sono accatastate nel deposito di viale Sant'Ambrogio

Ermanno Mariani
|1 ora fa
La foto che inganna: cataste di bici abbandonate, ma non è degrado
1 MIN DI LETTURA
Cataste di bici abbandonate. Non è una situazione di degrado ma, al contrario, il risultato del contrasto al fenomeno dell'abbandono  in città di dueruote, spesso vandalizzate e depredate di sella, ruote, catena.
Sono state raccolte nelle vie cittadine dagli agenti dell’unità operativa monumentale della polizia locale, che prima di procedere al prelievo hanno lasciato sulla bici un biglietto in cui si informava del ritiro trascorsi due giorni. Ora sono accatastate nel deposito di viale Sant'Ambrogio.

