La foto che inganna: cataste di bici abbandonate, ma non è degrado
Sono le dueruote abbandonate in città e recuperate dalla polizia locale. Ora sono accatastate nel deposito di viale Sant'Ambrogio
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Cataste di bici abbandonate. Non è una situazione di degrado ma, al contrario, il risultato del contrasto al fenomeno dell'abbandono in città di dueruote, spesso vandalizzate e depredate di sella, ruote, catena.
Sono state raccolte nelle vie cittadine dagli agenti dell’unità operativa monumentale della polizia locale, che prima di procedere al prelievo hanno lasciato sulla bici un biglietto in cui si informava del ritiro trascorsi due giorni. Ora sono accatastate nel deposito di viale Sant'Ambrogio.