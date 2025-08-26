La kermesse della patata, orgoglio di Vezzolacca

Alla Festa della Patata di Vezzolacca (Vernasca), giunta alla 47ma edizione, si riconferma il successo: lo scorso fine settimana, migliaia di visitatori. «Spettacolo puro, impegno, tanti giovani: in tre parole la sagra è questo», dice Massimo Garli, presidente della Pro Loco di Vezzolacca. I volontari sono «tutto il paese e anche di più»: sono tantissimi, anche bambini e bambine, che «sono i primi a voler venire e guai se togli un piatto al posto loro – continua Garli – . Un grande grazie a loro, questa festa l’ho vista crescere. Le ricette sono tramandate negli anni, non risparmiamo sulle materie prime per mantenere alta la qualità. L’atmosfera si crea in mesi e mesi di lavoro, il successo è nel passaparola». Quest’anno, la band musicale Senza Filtro e dj Elo protagonisti della prima serata; l’orchestra Giorgio Ikebana e dj Mr. Heil della seconda e l’orchestra Paolo Bagnasco e dj set con Stay Up della terza. «Per noi volontari la Festa della Patata è l’evento più importante dell’anno perché ci permette di far conoscere questo piccolo paesino al grande pubblico», aggiunge Vanessa Ferdenzi, segretaria della Pro Loco. Domenica pomeriggio, 47ma esposizione e valutazione delle patate coltivate a Vezzolacca e nelle zone limitrofe. Per la categoria produttori: primo posto ad Anna e Tonino Solari, secondo ad Elia Solari e Gianfranco, terzo a Bruno Asioli. Vincitore della categoria amatori, invece, Giorgio Pirroni.

«Il bello è che, in realtà, questa festa non cambia: Vezzolacca continua ad essere un volano per il territorio ed è una comunità magnifica, sono tutti qui. L’associazionismo è questo», dice il sindaco Gian Luigi Molinari.