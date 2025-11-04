La maremmana Dafne non ce l'ha fatta. Angelo: Era il mio primo pensiero»
E' morta a causa di una grave infezione all’utero. Le conseguenze delle sofferenze vissute prima dell'adozione non le hanno permesso di affrontare l’operazione
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Dafne non ce l’ha fatta. La maremmana salvata dai maltrattamenti e adottata lo scorso luglio da Angelo Falcone, operaio e volontario della Croce Rossa di Bobbio, è morta a causa di una grave infezione all’utero. I reni compromessi, conseguenza delle sofferenze vissute negli anni precedenti, non le hanno permesso di affrontare l’operazione. «Era il mio primo pensiero al mattino e l’ultimo prima di dormire – racconta Angelo –. Ho cercato di darle tutto l’amore possibile». Dafne era stata tratta in salvo dall’Oipa di Piacenza: viveva incatenata in un box coperto di fango e deiezioni. Con lei, Falcone aveva ritrovato speranza dopo un passato difficile, segnato da un ingiusto arresto in India e tre anni di carcere prima dell’assoluzione.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Papà nel seminterrato perché violento». Anziano morto, i dubbi sul corpo spostato
2.
Piacentini e lodigiani sulla nave in fiamme sul Nilo
3.
Rissa in piazzale Libertà, anziana esasperata prende i ragazzi a secchiate d'acqua
4.
Ottone si ribella: più di 200 persone scendono in strada contro il progetto della nuova piazza