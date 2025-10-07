Liberta - Site logo
La mozione pro Gaza divide il consiglio, il centrodestra dice no

Maggioranza e ApP chiedevano il riconoscimento dello stato della Palestina e lo stop al genocidio

Gustavo Roccella
|4 ore fa
L’aula del consiglio comunale durante il dibattito - FOTO GRISOLI
La risoluzione di maggioranza e ApP che chiedeva tra l’altro il riconoscimento dello stato di Palestina e lo stop al genocidio a Gaza è stata approvata ieri in consiglio comunale di Piacenza col voto contrario del centrodestra. «Il documento doveva essere scritto insieme, e non si censura Hamas».
Astenuto Putzu (Liberali): « Alla gente interessa che ci occupiamo dei temi locali». Il dibattito è stato introdotto dalla presenza di Yassine Baradai, il segretario nazionale dell’Ucoii, che ai consiglieri ha dato il suo libro con le 58.383 vittime palestinesi.
