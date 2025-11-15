La pioggia non ferma la passione, in migliaia alla fiera dei mattoncini

Freddo e pioggia non fermano la passione per il gioco e per le costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO®. Nonostante il maltempo, infatti, la giornata inaugurale di Piace Mattoncini, la grande mostra-mercato creativa dedicata ai giochi con le costruzioni organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo, ha registrato l’afflusso di migliaia di persone di ogni età.

Due giovanissimi visitatori, prima di immergersi tra i giochi, si sono offerti di tagliare il nastro inaugurale insieme alla Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, al Presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli, al consigliere Davide Villa, al Direttore Sergio Copelli, al Presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti e alla senatrice Elena Murelli, davanti a tantissime persone di ogni età, desiderose di ammirare da vicino le tante, e in alcuni casi anche rare, costruzioni esposte dagli oltre 120 espositori (nel 2023 erano poco più di sessanta), che fanno di Piace Mattoncini l’evento di riferimento non solo dell’area emiliana, ma anche uno dei più importanti di tutto il nord Italia.

Oltre alle tantissime costruzioni esposte, gli organizzatori hanno anche allestito, sia nella Galleria che nel Padiglione 2, diverse aree gioco dove è possibile accedere gratuitamente per misurare la propria vena creativa ma anche la capacità di progettare e realizzare piccoli oggetti in scala con l’utilizzo dei classici mattoncini da costruzione. Tra queste, anche una postazione dove poter montare un modellino di automobile da utilizzare successivamente in una gara di velocità con altri concorrenti. Piace Mattoncini continuerà a Piacenza Expo anche domani per tutta la giornata con orario continuato dalle 10.00 alle 18.30. In programma, anche domani, giochi, tornei, laboratori creativi, attività per i più piccoli e il mercatino con pezzi rari e da collezione