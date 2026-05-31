La Repubblica italiana compie 80 anni: la festa a Piacenza

La nostra città si prepara a celebrare il 2 giugno, festa della Repubblica. Fu infatti il 2 giugno del 1946 che si svolse il referendum istituzionale, che chiedeva agli italiani appena usciti dalla guerra di scegliere per il loro futuro se continuare a essere un regno o diventare una repubblica.

In città la cerimonia istituzionale prevede alle 10 partenza dei mezzi militari da viale Risorgimento. A seguire in Piazza Cavalli la cerimonia istituzionale con i discorsi di rito. Sono in programma una mostra statica dei mezzi militari e gazebo informativi in piazzetta Mercanti e piazzetta San Francesco. Si ricorda che nella stessa giornata, dalle 10 alle 18, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno visitabili con un biglietto speciale al costo simbolico di un euro.

Inoltre, nella sala stampa Cattivelli al piano terra del Municipio sarà trasmessa la diretta RAI dell’evento “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, promosso dalla Presidenza della Repubblica, in onda dai Giardini del Quirinale con testimonial d’eccezione che racconteranno, in pillole, un cammino lungo otto decenni.

Dalle 20 alle 23, in piazza Cavalli si esibirà l’orchestra di Matteo Bensi per festeggiare l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana. Sarà presente un punto ristoro ( i “batarò”) allestito dagli Amici di Roccapulzana.

Limitazioni al traffico

In occasione delle celebrazioni sono previste alcune limitazioni e modifiche alla viabilità ordinaria in centro storico.

Dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione in piazzetta Grida. Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore, dalle 6 alle 12 di martedì 2 giugno e con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e a servizio dell’organizzazione, anche nell’area di parcheggio di via Maculani, in viale Risorgimento, in via Cavour, lungo tutto il perimetro di piazza Cavalli, in piazzetta Mercanti, in piazzetta Plebiscito e in piazzetta San Francesco. Dalle 9 alle 12 di martedì 2 giugno, nelle vie sopraccitate e con le stesse eccezioni per i veicoli autorizzati, sarà in vigore il divieto di circolazione.

Contestualmente, dalle 8 alle 13 di martedì 2 giugno, le postazioni taxi di via Sopramuro e via Cavour saranno sospese, individuando l’area di stazionamento alternativa negli spazi appositamente segnalati al Cheope, in via IV Novembre.