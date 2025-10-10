La solidarietà passa in palestra, da Acrobatic 2mila euro a Cri

È di 2mila euro il contributo che Acrobatic Fitness ha donato alla Croce Rossa di Piacenza, frutto dell'iniziativa «Tutto questo è grazie a te oggi come allora...» che l'Acrobatic organizza ogni anno coinvolgendo i soci per opere di beneficenza. Un'idea avuta da Daniele Bavagnoli, gli iscritti alla palestra donano una piccola parte dell'iscrizione per contribuire a un fondo comune che serve per sostenere economicamente varie realtà del territorio. L'ultima a favore di Croce Rossa era servita per acquistare una seggiolina motorizzata per l'evacuazione dei pazienti con disabilità e due Baby Fix, presidi per il trasporto dei pazienti pediatrici durante i servizi di emergenza e urgenza. Anche questa generosa donazione verrà utilizzata per acquistare una seggiolina.