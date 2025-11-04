La solidarietà riparte: "Raid for Aid" decollata per l'Uruguay
Per portare una donazione di novemila euro destinata alla costruzione di un asilo e di laboratori professionali per i giovani delle favelas
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Riparte l’avventura solidale su due ruote di "Raid for Aid", l’associazione guidata da don Silvio Pasquali, parroco di Gossolengo. Dopo mesi di preparativi, il gruppo è decollato dall’Italia diretto a Montevideo, in Uruguay, dove li attendono le moto pronte per un nuovo viaggio di solidarietà in Sudamerica. Con don Silvio ci sono anche Davide Bacciotti e Valerio Codega, portando con sé una donazione di novemila euro destinata alla costruzione di un asilo e di laboratori professionali per i giovani delle favelas, affinché possano «crescere con opportunità concrete lontano dalla criminalità» spiega il sacerdote-motociclista piacentino. Il percorso prevede il passaggio da Montevideo verso nord, attraversando il Brasile con tappe a Rio de Janeiro, San Paolo e fino a Salvador de Bahia, dove il gruppo incontrerà la Fraternità Francescana di Betania. Qui, grazie anche al sostegno del missionario piacentino Andrea Padovano, sarà realizzato il progetto educativo.
