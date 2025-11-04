La solidarietà riparte: "Raid for Aid" decollata per l'Uruguay

Riparte l’avventura solidale su due ruote di "Raid for Aid", l’associazione guidata da don Silvio Pasquali, parroco di Gossolengo. Dopo mesi di preparativi, il gruppo è decollato dall’Italia diretto a Montevideo, in Uruguay, dove li attendono le moto pronte per un nuovo viaggio di solidarietà in Sudamerica. Con don Silvio ci sono anche Davide Bacciotti e Valerio Codega, portando con sé una donazione di novemila euro destinata alla costruzione di un asilo e di laboratori professionali per i giovani delle favelas, affinché possano «crescere con opportunità concrete lontano dalla criminalità» spiega il sacerdote-motociclista piacentino. Il percorso prevede il passaggio da Montevideo verso nord, attraversando il Brasile con tappe a Rio de Janeiro, San Paolo e fino a Salvador de Bahia, dove il gruppo incontrerà la Fraternità Francescana di Betania. Qui, grazie anche al sostegno del missionario piacentino Andrea Padovano, sarà realizzato il progetto educativo.