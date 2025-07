La tragedia del Brentei, Piacenza non dimentica

Trentaquattro anni fa erano dei ragazzi felici di fare una gita in montagna. Ragazzi lo sono ancora oggi nei ricordi degli amici e dei familiari e di tutta la città che non può dimenticare la tragedia del Brentei. Avvenne proprio il 17 luglio 1991 e fu una delle più dolorose che Piacenza ricordi.

I ragazzi del Brentei, “cristallizzati” in una eterna giovinezza dalla slavina che li ha travolti 34 anni fa, verranno ricordati come ogni anno dalla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes. Da lì erano partiti e lì ogni anno, il 17 luglio, viene celebrata una messa in ricordo di Carla Acerbi, Cinzia Ballestri, Francesco Boselli, Matteo Ferdenzi, Michele Ferrari, Andrea Rubbino e del seminarista Nuccio Sebastiano Malaponti.

Anche quest’anno non fa eccezione: oggi, giovedì, alle 18.30 il parroco don Giuseppe Lusignani e don Giuseppe Basini celebreranno la messa in ricordo dei ragazzi.

Domenica 20 luglio alle 10 un’altra messa sarà celebrata direttamente alla cappella del rifugio al Brentei, alla presenza di familiari e degli amici dei ragazzi scomparsi. Dal 1991, su quel sentiero in Trentino, proprio nel punto in cui il gruppo fu investito da una scarica di ghiaccio e roccia, c’è una piccola targa che riporta i nomi delle giovani vittime. La comunità del luogo si è fortemente legata a Piacenza e alle famiglie degli scomparsi e il legame, nonostante il tempo trascorso, non si spegne.

« Nonostante siano trascorsi tanti anni, continuiamo a ricordare i nostri ragazzi - spiega spiegano - per noi è un momento importante per sentirli vicini ».