Ladro senza scrupoli, rubati zaini dei volontari Cri

Ladro senza scrupoli deruba due volontari della Croce rossa mentre svolgono un intervento. E' successo nella mattinata di martedì 29 luglio in via Campagna. L'ambulanza era andata a prelevare una anziana al pronto soccorso per riportarla a casa e mentre i due volontari accompagnavano la donna lungo le scale della abitazione, il malintenzionato ne ha approfittato sottraendo gli zainetti personali che erano rimasti a bordo del mezzo. All'interno c'erano soldi, le chiavi di casa e altri oggetti.