L’amore in punta di zampe: all’hospice la prima volta di Shira e di Ophelia

L’amore, quello vero, non ha bisogno di parole e a volte ha quattro zampe. Pensavano di portare dolcezza, e sono tornati a casa cogli occhi lucidi e il cuore pieno. Per la prima volta nell’Hospice di Piacenza Shira - pastore austrialiano di 9 anni - e Ophelia - una incredibile micia di 7 anni, di razza ragdoll - hanno varcato la soglia di ingresso. Assieme al team della Collina dei Ciuchini di Vernasca, con Francesca Ronchetti da nocchiera, si sono mischiati agli operatori sanitari e ai familiari, entrando con educata discrezione e tanta buona volontà nelle stanze dei pazienti che ne avevano mostrato espresso desiderio.

Shira e Ophelia hanno fatto ingresso in punta di zampe, e hanno portato ciò che di meglio sanno dare, amore.