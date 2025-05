"Lampo e la protezione civile in azione", vademecum degli studenti di Borgonovo

Sabato 24 maggio alle 20,45 nell'area ex Monastero si presenta "Lampo e la protezione civile in azione". Un piccolo vademecum con le buone prassi di protezione civile realizzato da 130 alunni delle scuole medie di Borgonovo. Sono gli stessi che insieme al Rotary hanno imparato a destreggiarsi in caso di alluvioni, incendi, terremoti. Tutto quel lavoro è stato ora sintetizzato in una pubblicazione che verrà distribuita nelle case dei borgonovesi.

Ad accompagnare il viaggio tra le buone prassi di protezione civile è una mascotte. Si chiama Lampo ed è un cane che guida i lettori del piccolo vademecum, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole medie di Borgonovo.

Il tutto è stato reso possibile da Rotary valtidone con il distretto 2050 e il Rotary Foundation, in collaborazione con le scuole e con l'amministrazione comunale che ora distribuirà la piccola e coloratissima guida.

Dal 24 maggio al 28 giugno gli elaborati dei ragazzi saranno esposti in una mostra in biblioteca, a Borgonovo.