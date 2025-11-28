Lavoro e disabilità, a Castello nasce il bar all'ospedale

Entro l’autunno del 2026, nell’ambito della ristrutturazione del vecchio ingresso dell'ospedale di Castelsangiovanni, verrà ricavato un bar che sarà gestito anche da ragazzi e ragazze diversamente abili. Del progetto si parla da anni, ma ora pare che sia stata impressa l'accelerazione decisiva. Al suo interno, sulla scorta di esempi simili già avviati in provincia, lavoreranno persone disabili che avranno così l’opportunità di essere inseriti nel mondo del lavoro e, in ultima analisi, di rendersi quanto più autonome possibile.

Se ne è avuta notizia durante una seduta del comitato di distretto, l’ultima con tutta probabilità presieduta dal direttore Giuseppe Magistrali che a fine anno andrà in pensione. Magistrali lascerà dopo sette anni alla guida della compagine che comprende 21 comuni dell’intero distretto di Ponente, dall’Alta Valtrebbia alla Valtidone e Valluretta. Al suo posto non si sa ancora chi l’Ausl nominerà come figura di raccordo tra l’Azienda e il comitato.