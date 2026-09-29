Le crisi esistenziali dei giovani e quel tasso di suicidi che colpisce

Ha deciso di parlare di adolescenti standoci insieme, frequentandoli. E soprattutto ascoltandoli. Michela Marzano è stata la protagonista di uno degli incontri più apprezzati e partecipati del Festival del Pensare Contemporaneo; al centro della lectio ha portato la sua esperienza di docente all’Università di Parigi V, dove insegna tutt’ora. «Sento il bisogno di tornare dai miei studenti» confessa al pubblico che l’ascolta senza perdere una parola. P

erché Marzano parla chiaro, anche nel senso più letterale del termine, fino a scandire le parole, sillaba per sillaba, che ti trapassano come lame. E incomincia proprio dalla metafora dell’attraversamento, tema del Festival, per introdurre il suo intervento sull’adolescenza e il coraggio dell’ascolto.