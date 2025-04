Le eccellenze di Piacenza in tv a "Melaverde"

L'agricoltura, l'ambiente e l'enogastronomia piacentine avranno, domenica 27 aprile, una nuova ribalta nazionale. La puntata della trasmissione Melaverde, che andrà in onda alle 11.50 su Canale 5, sarà dedicata ad aziende agricole e vitivinicole e ad allevamenti della Provincia. Ad annunciarlo è Coldiretti Piacenza.

Durante la trasmissione condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto si spazierà, viene annunciato, in vari angoli del territorio e a parlare saranno alcuni protagonisti, «raccontando storie originali che uniscono tradizione e innovazione».

«Siamo orgogliosi – commenta il direttore Roberto Gallizioli – di vedere il nostro territorio ancora protagonista, con alcune straordinarie realtà che operano nella nostra provincia cui sarà dedicata interamente tutta la puntata. Melaverde è una trasmissione storica e molto seguita che ha sempre mostrato grande attenzione per l’unicità delle piccole realtà, consentendo loro di poter esprimersi e raccontarsi di fronte a un pubblico attento che proprio attraverso questo programma ha potuto conoscere luoghi ed eccellenze del nostro Paese».

Alla realizzazione della puntata hanno collaborato Comuni e altri enti e privati. Dopo che la puntata sarà andata in onda sarà sempre possibile rivederla su Mediaset Infinity.

"CAMPAGNA AMICA" A CARPANETO

Coldiretti ricorda che, sempre nella giornata di domenica 27 aprile le aziende agricole di Campagna Amica allestiranno i loro banchi in piazza XX Settembre a Carpaneto in occasione della fiera del paese. L'inaugurazione si terrà alle 10.30.



Coldiretti rende noto anche che si terrà regolarmente il mercato coperto di Campagna Amica in programma venerdì 25 aprile a Piacenza in via Farnesiana,17.