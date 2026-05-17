Leadership e talenti, il mondo dell’impresa incontra lo sport

Attrarre talenti, rafforzare l’identità aziendale e tradurre i valori dello sport in competenze manageriali. Sono stati questi i temi al centro di “Fare Impresa per Piacenza”, l’evento promosso dal Gruppo Giovani Industriali di Piacenza insieme a RCI Group e ospitato venerdì al Grande Albergo Roma. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare la nona edizione del torneo “Confindustria in Campo”, in programma oggi allo stadio Garilli.

A guidare il confronto è stato Marco Scianò, imprenditore e manager sportivo, mentre ad aprire la serata è stata la presidente dei Giovani Industriali Greta Gatti. Tra gli ospiti Ernesto Paolillo, già dirigente dell’Inter negli anni del Triplete e oggi consigliere di RedFish Longterm Capital, premiato come “Manager Ispiratore 2026”, e Andrea Dallavalle, triplista delle Fiamme Gialle e argento mondiale a Tokyo 2025, nominato “Ambassador di Piacenza 2026”. Presente anche Daniele Marzaroli, socio amministratore di RCI Group.

Il filo conduttore dell’incontro è stato il valore delle persone.