Legalità e rispetto delle regole, i carabinieri incontrano gli adolescenti di Casaliggio

Un incontro con i carabinieri per parlare di legalità e rispetto delle regole. È quanto organizzato ieri sera, 12 maggio, all’oratorio di Casaliggio dal catechista Andrea Papamarenghi, che ha coinvolto diversi adolescenti del paese. "Vogliamo sensibilizzare i ragazzi sul rispetto delle persone, delle cose e delle istituzioni – ha spiegato –. Oggi molti giovani non sanno distinguere una semplice bravata da un vero atto vandalico".

Nel portico dell’oratorio, gremito per l’occasione, sono intervenuti il capitano Emanuele Tanzilli, comandante della compagnia di Piacenza, il luogotenente Giorgio Carugati (Radiomobile) e il maresciallo Antonio Chiarelli, comandante della stazione di San Nicolò. "Panchine rotte o auto rigate per girare un video non sono scherzi, ma reati – ha spiegato Tanzilli –. Serve un dialogo tra genitori e forze dell’ordine". Ampio spazio anche al bullismo, soprattutto online: "Escludere un compagno da una chat è già un comportamento da bulli. Chi filma o tace è complice”. I ragazzi hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo esperienze. Un giovane ha detto: "Chi non denuncia, spesso ha paura di diventare la prossima vittima". Tanzilli ha risposto: "Siamo qui per difendervi".

Presente anche il parroco don Artemio Bonzanini: "Finora i ragazzi del paese si comportano bene, qualche problema arriva da chi viene da fuori. Guardi il caso di Tuna…". Il riferimento è a un’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nella vicina Tuna, frazione di Gazzola, dove un uomo è stato colpito alla testa con un mattone da un gruppo di minorenni, poi identificati dai carabinieri.