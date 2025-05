Legalità: la Polizia incontra studenti, insegnanti e genitori del Gioia

In questi mese di maggio, personale qualificato della Questura di Piacenza ha svolto un incontro informativo/formativo con gli studenti del Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, argomentando in maniera partecipata su diversi aspetti riguardanti la legalità, quale valore fondamentale e come progetto di convivenza e regola della vita sociale, con particolare attenzione al rispetto n tutte le sue forme.

Sono stati affrontati anche temi legati al bullismo, alle sostanze stupefacenti, ed alla commissione di reati in genere, con particolare attenzione alle modalità d’intervento ed alle figure di riferimento alle quali ci si deve rivolgere per far cessare tali azioni ed impedire così un’escalation degli eventi dannosi.

Sempre presso lo stesso Istituto Scolastico, nell’ambito del progetto "GioiAccoglie – la scuola per l’Italia di domani", personale specializzato della Questura di Piacenza, è intervenuto in un incontro tenutosi la sera di giovedì 15, in presenza di insegnanti e genitori degli alunni del Liceo, dal tema "Digitalmente responsabili: usare le tecnologie senza farsi usare", con la partecipazione anche dello psicologo Maurizio Iengo.

Nel corso dell’incontro è stato messo in evidenza il tema dell’educazione digitale, sia in ordine ai pericoli che i ragazzi possono trovare sulla rete, che per l’uso improprio che questi ne possono fare, con particolare riferimento ai cyber-bulli, evidenziando le conseguenze penali a cui i minori si espongono nel compiere tali azioni.

Inoltre sono state fornite informazioni utili al fine di poter segnalare ed attenzionare adeguatamente alle forze dell'ordine tali fenomeni, per impedire che l’uso improprio di Internet possa diventare uno strumento dannoso con conseguenze sia per le vittime che per gli autori, a volte anche inconsapevoli, di aver commesso azioni illegali.