«L’emancipazione femminile va studiata già dentro le scuole»
Dall’Isrec nuova proposta contro i femminicidi. «Giusta un’ora di insegnamento sui temi sessuo-affettivi, ma...»
Tito Giliberto
|2 ore fa
Per combattere i femminicidi, studiare a scuola la storia dell’emancipazione femminile. Si può sintetizzare così la nuova proposta lanciata pubblicamente da Pier Luigi Bersani, in qualità di Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea piacentino, a margine della nuova assemblea soci Isrec.
Si apre così un nuovo fronte nel dibattito nazionale. Mentre l’anno scolastico ha inizio. Proprio nella fase politica in cui va avanti, finalizzata a combattere la piaga dei femminicidi, la raccolta di firme per un referendum per l’insegnamento psico-affettivo come disciplina allargata a tutti gli studenti. Rispetto al referendum progettato, la proposta Bersani si configura come distinta, in qualche modo convergente, ma autosufficiente. Cammina sulle sue gambe. Ecco, in anteprima per Libertà, l’intervista a Bersani che sarà diffusa su YouTube.