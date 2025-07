Libro sulla chiesa di Pigazzano, raccolti 600 euro

Platea al completo alla presentazione del libro «La Chiesa di Pigazzano» che, ospitata proprio dall'edificio tema della pubblicazione, ha visto il suo autore Franco Fernandi in dialogo con il parroco Don Valerio Picchioni nella serata di sabato 5 luglio. Un volume dedicato a uno dei più noti simboli della Valtrebbia, la Chiesa di Santa Maria Assunta di Pigazzano, la cui storia affonda le radici nel quattordicesimo secolo. Il ricavato della vendita del libro, pari a seicento euro, è stato destinato al Comitato per la tutela della Chiesa e Terrazza di Pigazzano. Per il suo valore culturale, il progetto ha ricevuto il sostegno del Comune di Travo: «È fondamentale invitare la cittadinanza a riscoprire le nostre origini - dichiara il Sindaco di Travo Roberta Valla - solo così possiamo avere uno sguardo più consapevole su ciò che verrà. Abbiamo deciso di acquistare diverse copie del libro, per donarle come regali di rappresentanza alle autorità in visita». Non un semplice luogo di preghiera, ma anche il punto di riferimento sociale per una comunità intera, grazie a parroci disposti a fare da tramite con le autorità per cittadinanza di Pigazzano. Punti di riferimento non solo religiosi, ma anche sociali; elemento costante ancora oggi. Infatti, nel corso della serata è stato celebrato anche il ventennale servizio del diacono Emidio Boledi.