Lilt Piacenza: il 23 novembre parte il nuovo corso per smettere di fumare

Partirà lunedì 23 novembre il nuovo corso antifumo organizzato da LILT Piacenza. Il percorso si terrà nella sede dell’associazione - situata all’interno dell’Ospedale Vecchio di Piacenza - e rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal tabacco con il supporto di una guida specialistica.

Il fumo rimane la principale causa del tumore al polmone e aumenta in modo significativo il rischio di sviluppare gravi patologie respiratorie e cardiovascolari. Smettere è una scelta di salute dai benefici immediati e a lungo termine: dopo sole 8 ore di astensione il corpo inizia a eliminare il monossido di carbonio in eccesso, dopo un anno il rischio di malattie cardiache diminuisce notevolmente e dopo 5 anni si dimezza la possibilità di ammalarsi di tumore. Dire basta alla sigaretta, inoltre, migliora l'efficienza polmonare, rallenta l'invecchiamento cellulare e aumenta l'autostima.

Il corso, della durata complessiva di circa due mesi, prevede incontri bisettimanali di due ore ciascuno. Le sessioni saranno condotte da Elio Panelli, educatore professionale specializzato in materia di dipendenze. Il programma si articola in una fase iniziale di preparazione e in una successiva fase di azione, basandosi su interventi cognitivo-comportamentali e motivazionali, strumenti scientificamente riconosciuti per affrontare la disassuefazione.

Per garantire la massima efficacia, la partecipazione sarà volutamente ristretta a un gruppo di circa 6 persone: questa formula permette sia un'attenzione personalizzata sia la creazione di un ambiente protetto di condivisione e supporto reciproco, elementi chiave per accompagnare gradualmente i partecipanti verso l'obiettivo delle prime 24 ore senza fumo e, successivamente, verso l'astinenza totale.

«Il percorso offre un ambiente di sostegno e condivisione fondamentale per superare le difficoltà, aiutando gli iscritti a riconoscere le risorse personali che ognuno possiede per cambiare la propria vita», spiega il conduttore del corso Elio Panelli. Con questa iniziativa, LILT Piacenza conferma il proprio costante impegno nella prevenzione oncologica e nella promozione di stili di vita sani, ricordando che abbandonare il tabagismo è l’azione più efficace per ridurre il rischio di tumori e migliorare la qualità della vita.

informazioni e potersi iscrivere, è necessario contattare il numero dedicato 373 7760881 o scrivere a I posti sono limitati. Per avere ulteriorie potersi, è necessario contattare il numero dedicato 373 7760881 o scrivere a [email protected]



