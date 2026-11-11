Rivergaro, allarme bomba a scuola: bambini fatti evacuare dagli edifici

Evacuazione in corso nelle scuole di Rivergaro. Sono arrivati messaggi sui telefonini dei genitori chiedendo di andare a prendere i propri bambini.

L'ordine di evacuazione sarebbe stato firmato dal sindaco Andrea Gatti in seguito a un presunto allarme per la presenza di un ordigno. Allertate le forze dell'ordine. Evacuate anche le scuole di Niviano, di Quarto, di Gossolengo. Si sta valutando se evacuare anche le scuole di Bobbio. Sul posto carabinieri e Polizia locale. Allertata la Digos.