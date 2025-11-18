"Lo specchio": conversazione con Armodio, visione, stile, radici

Tra immagini sospese e un tempo che sfugge tra le dita, si apre uno spazio dove l’arte diventa rifugio e rivelazione insieme. È lì che Vilmore Schenardi, in arte Armodio, classe 1938, ci conduce, confidandosi con delicatezza e acutezza. L’artista si è raccontato a “Lo Specchio di Piacenza”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi. Armodio ha condiviso la propria visione del mondo e dell’arte, un percorso che attraversa simbolismo e metafisica, tra ironia timida e sguardo sornione. «Mi sento artista, non pittore, la mia è una ricerca costante, un ponte tra il mio mondo interiore e chi osserva le mie opere. I miei oggetti sono comuni, ma attribuisco loro il ruolo di personaggi. Le caffettiere che incrociano i beccucci, le nature morte che dialogano… voglio obbligare la gente a riflettere. Chi guarda deve concentrarsi davvero sulla mia opera». Il rapporto con il pubblico è un aspetto che Armodio osserva con una punta di divertita tenerezza: «Quando vedo che qualcuno avvicina il dito al quadro, come per toccarlo, allora capisco che è un intenditore. Significa che ama ciò che vede al punto da cercare un contatto fisico».

Maestri, viaggi e radici: la vita in arte

Il dialogo con Bracchi ha toccato i temi centrali della sua carriera, dal rapporto con maestri come Osvaldo Bot, Soressi e Ricchetti, fino alle esperienze pionieristiche con la Stamperia Elefante Rosso e le litografie condivise con amici e colleghi come Bertè e Foppiani. «Gustavo Foppiani mi ha dato il nome Armodio, diceva che il mio vero nome era troppo complicato – ha ricordato sorridendo – con lui ho imparato che un giorno senza lavoro era un giorno perso. La disciplina e l’impegno quotidiano sono fondamentali per chi vuole fare arte». La carriera di Armodio si snoda tra mostre nazionali e internazionali: dalla prestigiosa Galleria dell’Obelisco a Roma, fino a esposizioni a Bruxelles, Parigi e Madrid. «Arrivare alla Galleria dell’Obelisco fu un successo, un approdo splendido, un ricordo che mi fa ancora battere il cuore. Il titolare Gasparo Dal Corso fu il primo ad esporre Picasso in Italia». Il legame con Piacenza rimane centrale nella sua vita. «Il mio “mal di Piacenza” è una nostalgia dolce, quieta, che non fa male ma resta lì, come un richiamo. Di Piacenza amo le case, i palazzi, le facciate lisce, e soprattutto quei portoni che, quando si spalancano, rivelano dimensioni parallele: cortili sorprendenti, interni spettacolari, architetture che non ti aspetti. È una bellezza discreta, che si svela solo a chi ha voglia di cercarla. Piacenza mi ha sempre voluto bene. È molto bella, piena di angoli che porto con me: piazza Duomo, le vie del Tribunale, via San Vincenzo».

Il tempo dell’opera e il tempo della vita