L'omaggio di Piacenza nella Giornata mondiale della Croce Rossa

Nella ricorrenza della Giornata mondiale della Croce Rossa, anche il Comune di Piacenza espone, dalla facciata del Municipio adiacente a Palazzo Gotico, il vessillo simbolo, in tutto il mondo, di solidarietà e interventi di soccorso, accanto al quale spicca la bandiera che celebra i 160 anni del Comitato di Piacenza. A consegnarla nelle mani della sindaca Katia Tarasconi, il presidente Giuseppe Colla e la vice presidente Lydia Ansaldi, accompagnati dall'ispettrice territoriale del Corpo delle infermiere volontarie Paola Farroni.

«In questo 2026 si aggiunge quindi, per la nostra città - sottolinea la sindaca Tarasconi - un valore ulteriore accanto alla celebrazione e al riconoscimento universale del ruolo insostituibile che la Croce Rossa svolge come presidio sociale e sanitario accanto ai più fragili, nelle missioni umanitarie in contesti di guerra, come punto di riferimento per le fasce più vulnerabili della popolazione e come prezioso interlocutore per le istituzioni. Questa - rimarca la sindaca Katia Tarasconi - è l'occasione in cui ringraziare tutti i volontari e gli operatori che quotidianamente onorano la loro divisa».

Anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Anci, ha voluto condividere un messaggio di riconoscenza in occasione della Giornata mondiale dell'8 maggio - legata alla nascita del fondatore della Croce Rossa, lo svizzero Henri Dunant - invitando tutte le città a esporne l'emblema.