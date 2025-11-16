Luminarie a Castello, la logistica si offre di pagarle

La logistica, con un massimo di 35mila euro, si offre di pagare buona parte delle luminarie natalizie di Castelsangiovanni. Lo si apprende da un avviso pubblico con cui l’amministrazione comunale "prima di deliberare l’accettazione della proposta – si legge -, intende verificare se vi siano altri soggetti interessati ad effettuare analoghe donazioni". Eventuali altre proposte alternative o migliorative vanno presentate entro 10 giorni (21 novembre). Il privato propone di sovvenzionare non solo la donazione in danaro, ma si occuperà anche "dell’esecuzione diretta degli allestimenti natalizi". Il pacchetto comprende 85 attraversamenti luminosi lungo corso Matteotti, viale Amendola e vie del centro storico, un tappeto luminoso in via Mazzini, un elemento luminoso decorativo in piazza cardinale Casaroli e decorazioni per le rotonde che ne sono sprovviste. Che siano gli operatori della logistica o meno i tempi sono comunque strettissimi.

Nella vicina Borgonovo, ad esempio, i lavori sono già in corso. Qui il costo si aggira sui 15mila euro, di cui 10mila euro li mette l’ente pubblico e altri 5 mila euro li mettono i circa 100 commercianti del locale comitato. Unendo le forze si riesce ad illuminare via Roma, i controviale Marconi e viale Risorgimento, piazza Garibaldi dove verrà allestito il grande albero e le frazioni.