Luminarie, il centro si prepara: inaugurazione il 22 novembre

Il Natale è ancora lontano, ma il centro storico si prepara. A Piacenza, tra cavi e scale, i tecnici della ditta “Guagliata” di Genova hanno iniziato a installare le luminarie lungo le vie principali, anticipando l’atmosfera delle feste. L’intervento è frutto dell’affidamento del Comune, che punta a farsi trovare pronto per uno dei periodi più vivaci dell’anno, tra famiglie a passeggio e vetrine illuminate.

L’inaugurazione è fissata per sabato 22 novembre, quando verrà acceso anche l’albero di Natale davanti al municipio, donato come da tradizione da Confindustria. Nella stessa giornata aprirà il villaggio in piazza Cavalli, davanti a Palazzo Gotico: casette in legno, artigiani, prodotti a chilometro zero e un’area riservata alle associazioni di volontariato, selezionate tramite manifestazione d’interesse.