L’uomo d’altri tempi che cerca “un altro sole” «Non tramite i social»

Ai tempi dei social e delle app di incontri c’è chi sceglie la carta stampata per trovare una compagna di vita. Un’iniziativa controcorrente che ha suscitato curiosità e interesse tra i lettori di Libertà. L’annuncio era comparso sul quotidiano il 24 maggio scorso. Chi c’è dietro questo messaggio e perché ha scelto il giornale come mezzo di comunicazione? Alla prima domanda non possiamo dare risposta nel rispetto della scelta di anonimato dell’autore, ma certamente possiamo fornire qualche informazione in più su come è nata questa idea alternativa e qual è il suo obiettivo.

La lettera