«Madre Canopi rappresenta una speranza per i giovani»

Nel giorno della festa del santo patrono di Alta Val Tidone, San Colombano, a scuola materna di Nibbiano è stata intitolata a madre Anna Maria Canopi, mentre a Valentino Matti è stata consegnata una benemerenza civica. La festa del santo patrono è stata scandita da due momenti di cui uno a Nibbiano, dove il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha partecipato alla scopertura di una targa con cui la scuola per l'infanzia è stata intitolata alla religiosa, originaria di Poggio Moresco di Pecorara, fondatrice nel 1973 dell’abbazia Mater Ecclesiae nell'isola di San Giulio, sul lago d'Orta. "La scelta di intitolare a lei la scuola – ha detto il vescovo - rappresenta una prospettiva di speranza per tutti, soprattutto per i giovani che frequentano questi posti, di arrivare a traguardi importanti".

A Pecorara il sindaco Franco Albertini ha consegnato a Valentino Matti la benemerenza civica come "fondatore dell’associazione LaValtidone, nata per la promozione del territorio, per essersi impegnato in missioni di volontariato in Africa e per essere stato amministratore del comune di Nibbiano".