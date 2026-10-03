Match It Now: 7.700 donatori di midollo, oltre 60 donazioni

Anche quest'anno Admo Piacenza ha allestito un banchetto in largo Battisti per aderire a Match It Now, la campagna nazionale di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo. I volontari, tramite prelievo salivare, hanno eseguito la tipizzazione per iscrivere i cittadini al registro nazionale, i numeri piacentini sono in aumento ma servono sempre più donatori.

«Qui a Piacenza abbiamo il registro di donatori di midollo osseo presso il centro trasfusionale diretto dal dottor Francesco Romeo – ha spiegato il direttore della Biologia dei Trapianti dell'Ausl di Piacenza Angela Rossi – ci sono circa 7700 donatori iscritti e in generale abbiamo effettuato più di 60 donazioni di cellule staminali emopoietiche, ce ne saranno altre due in questo mese. Oggi siamo qui proprio per aumentare i numeri, con un semplice tampone si può effettuare l'iscrizione al registro e dunque invitiamo tutti gli interessati e che hanno i requisiti richiesti ad aggiungersi al gruppo di donatori già esistente».