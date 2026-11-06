Medici alleati delle famiglie per aiutare adolescenti fragili

Il disagio giovanile che si manifesta in diverse forme, il ruolo dei medici e l'importanza di porre dei paletti per una crescita migliore. Temi di stretta attualità che il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ha affrontato nel corso dell'incontro tenuto alla Fondazione di Piacenza e Vigevano nell'ambito dei Mercoledì della Medicina.

«La fragilità è stata la parola chiave di questi ultimi anni – ha spiegato Pellai, introdotto dal presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza Augusto Pagani e dal giornalista Filippo Mulazzi – gli adolescenti sono fragili perché non sono stati introdotti a dovere nella vita reale, le ricerche ci dicono che questa età è connotata da deprivazione di sonno, deprivazione sociale, depotenziamento cognitivo ed è come se la crescita fosse avvenuta togliendo le caratteristiche di base che sono le relazioni con gli altri, l'impegno nello sport e nello studio, reso tutto molto facile dalla gratificazione troppo facile dell'online: è tempo di invertire la rotta».

Insieme al pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza Daniele Novara, Pellai ha avviato un petizione online per vietare l'uso di smartphone e social sotto i 14 e 16 anni che ha raccolto oltre 112mila firme.

«Devo dire che qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista – ha osservato Pellai – la petizione ha dato il via a un processo di presa di coscienza e di consapevolezza sempre più necessaria e che si è diffuso in tutto il mondo. Fino a un anno fa c'era un grande silenzio intorno alla responsabilità oggettiva delle piattaforme online e del fatto che si siano messe a guardare il tempo della crescita non come a qualcosa da tutelare, ma da cui trarre profitto: oggi invece tutti i Governi si sono messi a discutere proposte di legge in cui la responsabilità di queste piattaforme è in discussione e questo sarà un altro passo che non potrà che giovare a quel processo di miglioramento della crescita dei nostri giovani».