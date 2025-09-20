Memorial Medardo, a Palazzo Farnese sfida fra barman

Si metteranno alla prova nel nome del barman che ha rivoluzionato il loro settore a Piacenza. Lunedì 22 settembre, nella cornice di Palazzo Farnese, si terrà il 4° Memorial Medardo Casella, in ricordo del professionista che più di tutti impersona il mestiere di chi sta dietro al bancone, un uomo che ha forgiato decine di allievi, scomparso a 82 anni nell’aprile del 2021. L’evento è organizzato da Abi Professional, sezione Emilia Romagna.