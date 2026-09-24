“Mercoledì della Medicina”, focus sul disagio giovanile

Sarà il disagio giovanile il tema portante del nuovo ciclo di incontri dei “Mercoledì della Medicina”, 5 incontri promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti. Gli incontri si terranno all'auditorium della Fondazione, tra gli ospiti anche l'ex magistrato Gherardo Colombo e l'ex calciatore Damiano Tommasi.

Questo il programma dei “Mercoledì della Medicina”, che si terranno all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano: si comincia il 7 ottobre alle 21 con “Il coraggio di educare”, tema trattato dal direttore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Piacenza Daniele Novara moderato dall'ex direttore di Libertà Gaetano Rizzuto; secondo appuntamento il 21 ottobre alle 21 con “A scuola per imparare a vivere”, interverranno Milena Santerini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Pierpaolo Triani (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), moderati dalla responsabile relazioni esterne di Libertà Nicoletta Bracchi; terzo Mercoledì il 4 novembre alle 18 con “Il disagio giovanile come problema sanitario della comunità”, ne parlerà il medico, psicoterapeuta e ricercatore dell'Università degli Studi di Milano Alberto Pellai moderato dal giornalista Filippo Mulazzi; penultimo appuntamento il 18 novembre alle 21 con Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, che dialogherà sul tema “Le regole per educare la libertà” con la filosofa e formatrice del CPP Elena Passerini, moderati dal giornalista Carlandrea Triscornia; ultimo dei Mercoledì sarà il 9 dicembre alle 21 con “Lo sport oltre l'agonismo”, interverranno Damiano Tommasi, sindaco di Verona, ex calciatore e presidente Associazione Italiana Calciatori, e la pedagogista e formatrice Lucia Castelli, moderati dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco.