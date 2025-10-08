Mezzi d'emergenza, dalla Fondazione in arrivo 200mila euro

Un'iniziativa che vuole sostenere il settore del welfare di Piacenza. È il nuovo progetto della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario finalizzato a sostenere l’acquisto di ambulanze e automezzi per le organizzazioni di volontariato non profit, le Cooperative e le imprese sociali iscritte all’Albo e gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il plafond messo a disposizione è di 200mila euro, con ogni singolo contributo che non potrà superare i 60mila. I progetti presentati dovranno avere per oggetto l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118 o al trasporto sanitario e di automezzi di trasporto sociale a servizio di persone disabili, malati, soggetti fragili con difficoltà motorie e parzialmente o totalmente non autosufficienti.