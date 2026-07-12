Mille chilometri in bicicletta, omaggio ai morti di Srebrenica

Con un raid in bicicletta si può rendere omaggio a migliaia di vittime brutalmente uccise. Questa è la storia di Adnan Talo, che è riuscito nell’impresa di compiere oltre mille chilometri in sella alla propria due ruote per ricordare il genocidio di Srebrenica nel giorno del 31esimo anniversario. Adnan è un piacentino di origine bosniaca, precisamente di Tešanj, è partito lunedì scorso da Piacenza per percorrere in bicicletta 1.060 chilometri fino al Memoriale di Srebrenica, in Bosnia ed Erzegovina.

Nel giro di una settimana ha attraversato diversi Paesi europei con l’obiettivo di rendere omaggio alle vittime del genocidio e mantenere viva la memoria di uno dei più tragici eventi della storia recente del Vecchio Continente. Sulla sua pagina Instagram ha condiviso i vari momenti, a cominciare dalle toccanti immagini di 31 anni fa del massacro, fino al viaggio che ha portato a termine in questi giorni. Proprio ieri l’ultima tappa che da Tuzla lo ha condotto a Potočari, località a tre chilometri a nord di Srebrenica, dove ha visitato il Memoriale insieme a tantissime persone arrivate sul luogo per non dimenticare.