“Movat”, il primo festival di sport e inclusione

Una due giorni di attività fisica, alimentazione e intrattenimento all’insegna della convivialità, dello stare insieme. Appuntamento al 30 e 31 agosto sul Facsal per la prima edizione di “Movat”, il festival incentrato su sport, divertimento, benessere e stili di vita sani organizzato da DiverCity, Fx2 e Pft Events, presentato ieri mattina in conferenza stampa nella sala consigliare del municipio.

A illustrare il progetto - realizzato con il sostegno del Comune di Piacenza, in quanto vincitore del bando Piacenza 2030 - sono stati gli organizzatori Francesco Matteo Curatolo e Francesco Bottazzi (FX2), Luca Tiramani con Riccardo Palmerini (PFT Events) e Samuel Colleoni (Divercity), insieme all’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi e l’assessore allo sport Mario Dadati, con il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli e la responsabile eventi di Campagna Amica Carla Cavanna.

“Muoviti come ti pare, ma fallo” è lo slogan di questa prima edizione. In programma nella giornata di sabato 30, la corsa non competitiva “Fun Run” - «con tappe a tema, tra musica, colore, schiuma, pensata per essere accessibile e divertente per tutti» spiegano i promotori - e una grande festa finale sotto le mura del Pubblico passeggio con djset, area drink, installazioni e community. Domenica 31 ci saranno spazi in cui i partecipanti avranno l’occasione di scoprire nuovi modi di muoversi provando sport inclusivi e dedicati a persone con disabilità, come il baskin, l’handbike o il calcio per non vedenti. Ci saranno anche talk con gli interventi di persone del mondo dello sport, nutrizione e benessere.

« Il festival nasce dalla voglia di unire sport, musica e benessere in una esperienza unica, pensata per coinvolgere attivamente centinaia di giovani, famiglie e cittadini - spiega Tiramani - Questa è solo la prima edizione ma è nostra intenzione strutturare questo piccolo festival come un evento ricorrente. Importante per noi, insieme al supporto del Comune, quello di Coldiretti con la presenza di Campagna Amica».