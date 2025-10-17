Municipale e studenti universitari, l'offerta si amplia con l'opera lirica

Si rinnova la speciale promozione riservata agli studenti universitari per la stagione 2025/2026 del teatro Municipale, con una novità: quest’anno anche due opere liriche, oltre ai concerti e ai balletti, entrano a far parte del cartellone di spettacoli. Dopo la grande partecipazione di studenti nella scorsa stagione, la Fondazione Teatri di Piacenza in sinergia con l’assessorato alle politiche giovanili, università e ricerca del Comune amplia la proposta rivolta ai giovani.

«Anche l’anteprima di Stiffelio di Giuseppe Verdi, opera inaugurale della stagione lirica tradizionalmente aperta solo ai diciottenni, entra nella promozione rivolta agli studenti universitari» afferma Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza. «Nel cartellone - spiega - è prevista anche un’opera contemporanea in prima assoluta, Cronaca di un amore. Callas e Pasolini, affidata al giovane compositore piacentino Davide Tramontano».

«Fra gli obiettivi nostri e delle realtà accademiche del territorio - sottolinea l’assessore Francesco Brianzi - c’è quello di far vivere appieno agli studenti universitari le opportunità che la città può offrire. La fruizione culturale è un elemento cardine di questo percorso, condiviso con entusiasmo e sensibilità anche dalla Fondazione Teatri, che ringrazio per la collaborazione».