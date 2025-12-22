Musica alleata del benessere, donata la filodiffusione a Geriatria

Un gesto semplice ma di grande valore, capace di migliorare concretamente la qualità della vita in ospedale. Grazie alla donazione di Maurizio Groppi e Franco Cornelli, il reparto di Geriatria e lungodegenza è stato dotato di un nuovo impianto di filodiffusione, che permette di ascoltare musica nei corridoi, nelle stanze e negli spazi comuni.

La musica, soprattutto durante un periodo di ricovero, rappresenta una presenza discreta ma preziosa: contribuisce a ridurre ansia e stress, favorisce il benessere emotivo dei pazienti e rende l’ambiente di cura più accogliente e umano. Un beneficio importante non solo per le persone ricoverate, ma anche per i professionisti sanitari che ogni giorno lavorano nel reparto, in un contesto che richiede attenzione, empatia e cura costante.

Un gesto semplice, ma di grande valore, che migliora la qualità della vita in reparto e rafforza l’idea di un ospedale sempre più attento alle persone.

Il direttore generale Paola Bardasi ha voluto ringraziare personalmente i due donatori a nome dell’Azienda, insieme al direttore di Geriatria Lucio Luchetti, alla coordinatrice Monica Merli e a tutto il personale del reparto.