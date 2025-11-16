Nata a Piacenza l'Unione delle associazioni macedoni in Italia

Si è concluso «con successo» a Piacenza il progetto dedicato alla comunità macedone residente in Italia: è ufficialmente nata la Unione delle Associazioni Macedoni in Italia, un coordinamento nazionale che per la prima volta riunisce rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane. Alla riunione, sabato 15 novembre, hanno partecipato delegati di numerose associazioni macedoni attive nel territorio italiano, rendendo la nuova Unione un organismo rappresentativo che abbraccia l’intera comunità nazionale.

Durante l’incontro è stato eletto il Consiglio nazionale, composto da sette membri provenienti da diverse realtà associative. Il presidente è Aleksandar Ace Pojrazov (attuale presidente dell’associazione "Macedoni Uniti per il Futuro"), segretario Osmani Ruze (rappresentante dell’associazione macedone «Amicizia» di Ravenna), consiglieri Zlatko Milchesvki (Piemonte), Venko Trpeski (Trentino), Stojan Djatev (Piacenza), Asani Ermon (Ravenna), Darko Atanasovski (Piemonte).

Il nuovo Consiglio, sottolineano i suoi componenti, si presenta come «un gruppo motivato, unito dalla volontà di essere a disposizione della comunità macedone su tutto il territorio nazionale, con passione, disponibilità e impegno verso un futuro migliore per tutti i connazionali residenti in Italia».

«La comunità macedone nel Paese - rileva l'Unione - conta oggi circa 160mila persone, una presenza storica ormai radicata dagli anni ’90, integrata e riconosciuta come modello positivo. Nonostante ciò, fino ad oggi non esisteva un organismo unitario capace di rappresentarla a livello nazionale: per questo la nascita dell’Unione è un passo fondamentale per migliorare comunicazione, rappresentanza e collaborazione».

La nuova Unione invita tutte le associazioni macedoni presenti in Italia a «unirsi a questo percorso, contribuendo con idee, energie e collaborazione. L’obiettivo è costruire insieme una rete forte, capace di rappresentare in modo efficace tutti i macedoni che vivono nel Paese». E aggiunge che «per qualsiasi informazione o necessità, sarà presto possibile contattare il Consiglio attraverso la pagina ufficiale Unione Macedoni in Italia».