«Né padrone né peluche, torni il padre educatore, figura in crisi cosmica»

Addio “papà-padrone”, benvenuto “papà-educatore”. La figura del padre e di come deve cambiare in base alle esigenze dei tempi attuali è stata al centro del primo incontro del nuovo ciclo della Scuola Genitori del Centro PsicoPedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti (Cpp) diretto da Daniele Novara.

Proprio Novara ha parlato ai genitori al liceo Respighi sul tema “Il bisogno degli adolescenti di un padre educativo”, introdotto dal docente Carlo Colombini e dalla pedagogista del Cpp Marta Versiglia.