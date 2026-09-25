«Nei miei confronti un accanimento senza ragioni»

Nei suoi confronti e della società che rappresenta, l’agenzia di comunicazione Blacklemon, rileva un «accanimento senza precedenti». Lui è Nicola Bellotti e loro sono i cinque consiglieri comunali di centro destra verso i quali ormai è scontro aperto. Bellotti ha chiesto, attraverso un accesso agli atti, di visionare tutti i documenti in cui lui o la Blacklemon vengono citati dai consiglieri Barbieri, Soresi, Trespidi, Papamarenghi e Zandonella. Richiesta che li ha fatti insorgere a suon di «questa è una intimidazione».