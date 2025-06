Nell'orto frutteto le lucciole in amore danno spettacolo

L’attesa dell’incanto del luccichio delle lucciole in amore è stata breve. Calato il sole in tarda serata – siamo ormai al solstizio d’estate e le ore di luce sono al massimo – nel buio, decine anzi centinaia di lucine lampeggianti sfioravano il manto erboso sotto gli occhi accesi ed emozionati di molti piacentini. “Lucciole per lanterne” – aspettiamo l’arrivo dell’estate guardando lo spettacolo delle lucciole – questo il titolo dato a questo appuntamento cittadino speciale: al crepuscolo all’orto-frutteto di Santa Maria di Campagna di via Tramello. La partecipazione dei cittadini è stata sorprendente. Giovani coppie, ragazzini, adulti uniti dalla curiosità di vedere le lucciole, insetti che passano la maggior parte della loro esistenza nascosti ma che nel periodo della riproduzione “si illuminano” a caccia dell’altro sesso. Lui, il maschio, emette una luce a intermittenza sorvolando il prato. Lei, la femmina, resta posata sullo stelo d’erba ed emanando una debole luce si lascia conquistare. Sboccia così un amore (e il ciclo della vita continua). Ad organizzare questo evento è stata l’associazione di sviluppo socioculturale “Cosmonauti” che è responsabile del frutteto.