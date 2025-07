Nibbiano raccoglie foto per riscoprire il "paese perduto"

A Nibbiano è “caccia” alle vecchie fotografie. In vista dell'apertura sabato 9 agosto, della mostra fotografica diffusa "Il paese perduto”, dal Comune è partito l'appello a tutti i nibbianesi a mettere a disposizione i loro album dei ricordi. Fotografie che documentino la vita di paese da inizio Novecento fino a inizio Duemila. Chi volesse contribuire può portare le foto in Comune a Nibbiano, sede del municipio di Alta Val Tidone, per essere subito digitalizzate. Insieme alla mostra verrà presentato un documentario a tema realizzato da Giovanna Pozzi e Anna Maggioni. La rassegna sarà visitabile lungo le vie di Nibbiano fino al 24 agosto, giorno della Fiera d’agosto.